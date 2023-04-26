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Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
EYT Dolayısıyla Emekli Olan
Mesai Arkadaşlarınla Biraraya Geldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, EYT dolayısıyla emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarınla bir araya geldi.
Kaşdemir; “Tarihi Alana büyük emek ve özverili katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, emekliliklerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN

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