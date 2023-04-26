Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, EYT dolayısıyla emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarınla bir araya geldi.
Kaşdemir; “Tarihi Alana büyük emek ve özverili katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, emekliliklerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
EYT Dolayısıyla Emekli Olan
Mesai Arkadaşlarınla Biraraya Geldi
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, EYT dolayısıyla emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarınla bir araya geldi.