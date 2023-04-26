Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, EYT dolayısıyla emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarınla bir araya geldi.

Kaşdemir; “Tarihi Alana büyük emek ve özverili katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, emekliliklerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN