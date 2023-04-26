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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Hafta Boyunca Devam Edecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Salı günü Neyire Erden Anaokulu, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Piri Reis İlkokulu ve Bolayır İlk/Ortaokulunda şenlik havasında yapılan faaliyetlerde öğretmenler, öğrenciler ve velilerimiz coşkuyla buluştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları hafta boyunca devam edecek. Dün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundular .Öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle minikler, velileri başta olmak üzere izleyenlerden büyük ilgi gördü Caner AKŞİT

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