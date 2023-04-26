GÜNCEL HABERLER 

Özacar Trakya Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı.
2022 yılı faaliyet raporu ile kesin hesapların görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirilip tüzük değişikliği konuları görüşüldü.Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

CHP İlçe Gençlik Kollarından Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Süleymaniye Köyü

buyukzafer 0

2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Oğuz Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı Ziyaret Etti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.