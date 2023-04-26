Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı.
2022 yılı faaliyet raporu ile kesin hesapların görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirilip tüzük değişikliği konuları görüşüldü.Ali GEZER
Özacar Trakya Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına Katıldı
Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı.