Evreşe Belediyesi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesinde Evreşeliler eğlenceli dakikalar geçirdi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Ayhan Gider’in katıldığı gecede sanatçı Arzu Bahar seslendirdiği parçalarla Evreşelilere eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gecede Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak açılış konuşmasını yaptı.Ardından Milletvekili Adayı Ayhan Gider konuşma yaparak, eğlenceye geçildi.

Gecede Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Milletvekili Adayı Ayhan Gider, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Kadın Kolu Başkanı Aytaç Boyacı, partililer ve Evreşe Halkı katıldı.

Ak Parti Teşkilatı ve milletvekili adayı Ayhan Gider eğlence sonunda Evreşeli vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlediler.

Seda LİMAN ZENGİN