GÜNCEL HABERLER 

ÇANAKKALE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI
AYHAN GİDER’DEN STK’LARA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Ak Parti Milletvekili Adayı geçtiğimiz gün ilçemize gelerek Ak Parti İlçe Teşkilatının da  eşliğiyle  STK’lara ziyarette bulundu.
Gelibolu Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifi yönetici Osman Selvi,Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’ı ve Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’i ziyaret eden Ayhan Gider ; “İlçemizin kalkınmasında önemli bir STK görevi gören değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Gazilerimiz Anılacak

buyukzafer 0

Ezan ve Hutbe Okuma Yarışmasında Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca Tarafından Ödüllendirildi

buyukzafer 0

GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALANLARA EĞİTİM SERTİFİKASI VERİLDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.