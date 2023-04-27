Çanakkale Ak Parti Milletvekili Adayı geçtiğimiz gün ilçemize gelerek Ak Parti İlçe Teşkilatının da eşliğiyle STK’lara ziyarette bulundu.

Gelibolu Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifi yönetici Osman Selvi,Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’ı ve Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’i ziyaret eden Ayhan Gider ; “İlçemizin kalkınmasında önemli bir STK görevi gören değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.Ali GEZER