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Deprem Bölgesinde Görev Yapan Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Deprem bölgesinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında afet bölgelerine giden hekim ve sağlık çalışanlarımıza İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri Başhekim Op.Dr. Burak DEMİRCA tarafından takdim edildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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