Gelibolu Belediyesi 30 Nisan’da ilçemiz 26 Kasım Parkı’nda çocuk şenliği düzenledi.Yaptıkları duyuruda; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Danslar, yarışmalar, sürpriz hediyeler sizleri bekliyor.
30 Nisan Pazar günü düzenlediğimiz şenliğe hepinizi bekliyorum.” duyurusunda bulunuldu.Hilal GEZER
Gelibolu Belediyesi 30 Nisan’da Çocuk Şenliği Düzenliyor..
Gelibolu Belediyesi 30 Nisan’da ilçemiz 26 Kasım Parkı’nda çocuk şenliği düzenledi.Yaptıkları duyuruda; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Danslar, yarışmalar, sürpriz hediyeler sizleri bekliyor.