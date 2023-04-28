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Gelibolu Belediyesi 30 Nisan’da Çocuk Şenliği Düzenliyor..

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 30 Nisan’da ilçemiz 26 Kasım Parkı’nda çocuk şenliği düzenledi.Yaptıkları duyuruda; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Danslar, yarışmalar, sürpriz hediyeler sizleri bekliyor.
30 Nisan Pazar günü düzenlediğimiz şenliğe hepinizi bekliyorum.” duyurusunda bulunuldu.Hilal GEZER

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