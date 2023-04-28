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Başkan Özacar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı ziyaret etti.Özacar; “Çanakkale Belediyesi’nin büyük bir titizlikle tamamlayıp ilimize kazandırdığı Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’nı Genel Başkan ve 13.Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla coşkulu bir şekilde açmıştık.
Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan’ı yeni makamında ziyaret ederek bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi paylaştık.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT

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