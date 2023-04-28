Gökçeada’ya ek sefer

29 Nisan Cumartesi günü Gökçeada-Kabatepe hattında ek sefer yapılacak.Gökçeada Belediyesi tarafından, 29 Nisan Cumartesi günü, Kabatepe-Gökçeada hattında ek seferlerin yapılacağı duyuruldu. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, ”

Gestaş Deniz Ulaşım’dan duyurulur!

29.04.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den saat 06:30, 10:00 ve 14:00’de, Gökçeada’dan saat 08:00, 12:00 ve 16:00’da ek seferler yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi