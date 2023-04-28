“Rakipler Sınıfta Kaldı”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Ayhan Gider, ilçemizde ve Evreşe’de bir dizi temaslarda bulundu. Evreşe’de kanaat önderleri ve partililerle buluşan Gider, bu seçim sürecinde hizmet yarıştırmak istediklerini ancak rakiplerinin sınıfta kaldığını söyledi.AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Ayhan Gider, Gelibolu’da sivil toplum kuruluşlarını ziyaretinin ardından AK Partili Evreşe Belediyesi’nin faaliyetlerini inceledi. Evreşe Belediyesi’nin yapımını tamamladığı stad, kapalı pazar yeri, konuk evi ve kültür merkezini inceleyen Ayhan Gider, Evreşe’nin yaptığı atılım nedeniyle Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ı tebrik etti. Opera Salonu formatında yapılan Kültür Merkezi’nde halka seslenen Gider; “Bunlar parayla olacak işler değil. İnanıyorsanız, ekibiniz sizi seviyorsa, insanlara hizmet etmek istiyorsanız. Size çok ödenekler, imkanlar, para olmadan yapabiliyorsunuz. Bu hizmetler için Evreşe Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak’a teşekkür ediyorum. Evreşe gibi küçük bir belde, bir anda Çanakkale’nin gözde bir yeri oldu” dedi.Bu seçim sürecinde yapılan hizmetler üzerinden konuşmayı arzu ettiğini ama karşılarında hizmetle öne çıkan bir yapı olmadığını vurgulayan Gider; “Bir seçime giriyoruz. Bu seçimde hizmetleri yarıştırmak isterdik ama biz boğaz köprüsünü bitirene kadar, bu arkadaşlar hizmet binasını bitiremediler. Biz hizmet binalarını açmaktan ar ederken, bunlar 10 senedir yapmaya çalıştıkları binaları genel başkanlarına açtırıyorlar. Biz şimdi neyin hizmetini yarıştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Kendilerini bu memleketin üstünde gören, genelde de şımarık çocukları”

CHP’nin geçtiğimiz dönem TBBM’de verdiği kanun teklifinde, kadın adayların fermuar sistemiyle listelere alınmasını istemelerine rağmen, aday listelerinde kadınlara öncelik verilmemesini eleştiren Gider; “CHP, bu dönem meclise bir kanun teklifi getirerek dedi ki; milletvekili seçiminde fermuar sistemi uygulayalım. Birinci sıra erkekse, ikinci sıra adayı kadın olsun dediler. Madem siz buna inanıyorsunuz, neden ilk iki sıranız erkek? Hani siz kadınlara hak veriyordunuz? Hani siz kadın haklarını savunuyordunuz? Fakat bizim ikinci sıramızda, halen milletvekili olan Jülide kardeşim var. Sizde kadın aday nerede? Bunların ne kadın hakkıyla, ne işçi hakkıyla bir dertleri yok. Bunlar, kendilerini memleketin seçtiğini gören, kendilerini bu memleketin üstünde gören, genelde de şımarık çocukları. Ben bu seçimde sizden bunları bir daha böyle sözler söylemeyecek şekilde susturmanızı talep ediyorum. Önümüzdeki seçim yine herkes kendi görüşüne göre oy versin” dedi.

“Romanlardan Terörist Çıkmaz”

Programının ardından Evreşe Yeni Mahalle’de Roman vatandaşlarla bir araya gelen Gider, buradaki hemşerilerinin görüşlerini dinledi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Ayhan Gider, ardından mahalle halkınaa seslenerek; “Ben Romanlardan terörist çıktığını hiç duymadım. Hiçbir zaman vatana laf söylediklerini duymadım. Memleket neredeyse, onlar orada oldu. Aç kaldılar, açıkta kaldılar ama hainlik etmeyi asla düşünmediler. Bunun da ana sebebi nedir biliyor musunuz? Ne muhacirler ne de Romanlar, iki kere vatansız kalmayı göze alamazlar. Hani memleketi birilerine vermek isteyenler var ya, onların Roman mahallesinden haberi yok. Siz burada oldukça, kimse bu memlekete dokunamaz” dedi.Caner AKŞİT