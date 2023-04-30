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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerinde Sona Doğru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hafta boyunca süren etkinliklerim sonuna yaklaşıldı .Geçtiğimiz gün Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 23 Nisan Korosu dinletisi yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda verilen konserde öğretmenler ve öğrenciler yurdumuzun çeşitli yörelerinden esinlenen türküleri seslendirdiler.
TBMM’nin açılışının 103’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, hafta sonu Öğretmenevi ve ASO salonunda gerçekleştirilerek, Satranç Turnuvası finalleri ile sona erecek. Hilal GEZER

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