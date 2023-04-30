MERAK EDİLEN DOĞALGAZ KONULU SORULAR CEVAPLANDI

Belediye Başkanı Özacar ve AKSA Doğalgaz Şirket Yetkilileri 29 Nisan Cumartesi günü İlçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde doğalgaz ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Yoğun katılımlı bilgilendirme toplantısında Özacar; “Güzel şehrimize doğalgaz gelmesi için bugüne kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdik. İlgili protokolü imza altına alarak çalışmaları başlattık ve de sürdürüyoruz.

EPDK’nın Gelibolu’ya doğalgaz şebekesini döşemekle yetkilendirdiği AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. yetkilileriyle düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısında merak edilen sorulara yanıt verdik.”ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme toplantısı doğalgaz şirketi yetkilileri katılımcıların sorularını cevaplayarak başladı. Öncelikli olarak doğalgaz bağlantısı için nelere ihtiyaç olacak, belgeler nelerdir, başvuru süreci neler yapılabilir?,Abone bağlantı bedeli nedir? gibi soruların cevaplanması ile geçti.

Abone bağlantı bedeli nedir?

Abone bağlantı bedeli; doğalgaz şirketinin yatırımlarının yapılabilmesi için müşterilerimizden tek sefer aldığımız ve geri ödemesi yapılmayacak bir bedeldir.Bu abone bağlantı bedeli karşılığında size bir referans numarası, abone bağlantı numarası verilecektir ve bu abone bağlantı numarası üzerinden de projelerinizin onaylatmak üzere yine dağıtım şirketine gönderimi sağlanacaktır.Abone bağlantı bedelleri EPDK tarafından düzenlenmekte olup,yılda 1 defa özellikle Aralık ayı sonuna doğru belirlenmektedir.2022 yılında KDV dahil 2519 damga vergisi 2540 lira civarında bir abone bedeli vardır.200 metre kareye kadar:200 metre kareden sonraki her 100 metre kare için 2191+ damga vergisi gibi abone bağlantı bedeli ödenmektedir.

Merkezi Sistemlerle ilgili olarak hiç bir eksiği olmamaksızın bütün eksiklerini (abone bağlantı bedellerini) tamamlaması gerekmektedir.

Merkezi Sistemlerle ilgili kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmıştı.Bununla ilgili kat maliklerinden birinin isteği üzerine yakıt dönüşümü talebinde bulunabilir bu kapsamda eğer merkezi sistemden merkezi sisteme geçilecek olursa kömürden merkezi doğalgaza oy çokluğu yeterlidir ama bireysele geçiş talebinde bulunulacak olursa oy birliğiyle ancak sağlanması gerekir.

Nasıl abone olabilirim?

Sokağınızdan doğalgaz hattı geçtiyse aboneliğinizi yapabilirsiniz Mayıs Ayı içerisinde aboneliklerinizi açmış olacağız.Abone bağlantı bedeli aldığımız herhangi bir müşterinin zaten servis hattı kutuları ilgili dönem içerisinde mutlaka kurulacaktır.

Neler gerekiyor?

Abone bağlantı işlemi sırasında şirketimizce verilen bir beyan formu, nüfus cüzdanınız,tapu sahibi iseniz tapu fotokopisi ve 3.bir kişi eğer bu işlemi yapmak istiyorsa bir vekaletname talep edebiliriz.

Eğer burası yine 8 daire ise veya 2000 metre karelik bir yerleşim yeri ise burada da yönetim kararı defterinin fotokopisini talep edeceğiz.Merkezide bu belgenini yönetim kararı defterinin imzalanmasında yetkili kişilerin yer aldığı bir kararın olmasını talep edeceğiz ve 8 daire altı ve 2 bin metrekare üzeri için kat maliklerinin imzasının bulunduğu bir dilekçe vergi numarası ya da vergi numarası beyanıyla da bu işlemleri yürütebileceğiz.

Ticari işletmelerde işlemler nasıl oluyor?

Ticari işletmenin (tüzel kişinin) evrakları tarafımıza beyan etmesi gerekiyor.Yine bağlantı beyan formu dolduracağız.Yabancı uyruklu ise ilgili evraklar talep edeceğiz, tapu fotokopisi, vergi levhası, imza sirküleri, yetki belgesi, ticari sicil gazetesi veya ticari sicil belgesi,şirket yetkilisi değilse 3.kişi işlemi yapacaksa vekaletname talep edilecektir.Bütün bu bilgilere bizim interne sitemiz üzerinden www.aksadogalgaz.com.tr sitesinden abonelik işlemleri altından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.Aklınıza takılan bütün sorularınızın cevapları aynı zamanda internet sitemizde de mevcuttur.Eğer bir tesisat yaptıracaksanız mutlaka öncelikle sertifikalı firma olup, olmadığını teyit etmeniz gerekmekte.Ayrıca dağıtım şirketine proje onayı yapılmadan, sertifikalı firma tarafından iç tesisatına başlanamaz ve dağıtım şirketine yapılacak olan değişiklikler tadilat olarak değerlendirilir ibaresi, yönetmelikte yer alan bir ibaredir.Buna da dikkat edilmesi gerekir.

Son olarak abone bağlantı anlaşması yaptınız,tüketim numarası aldığınız ve tüketim numarasıyla bir firmaya gittikten sonra projenizi çizdirdiniz ve dağıtım şirketine onayı gönderdiniz.Onaylanan projenin akibinde artık doğalgaz kullanım süreci aşaması başlamakta, müşteri sözleşmeleri ile ilgili olarak ilk abonelik iç tesisat, proje onayı, müteaahhit ve yer belirlemek için gerekli belgelerin ibrazı neticesinde müşteri sözleşmesinde verilen güvence bedeli tahakkukuyla imzalanır ve bununla ilgili evrakların listesi neyse yine müşteri hizmetleri internet adresimizin sekmesinde abonelik işlemleri altında yer alan doğalgaz kullanım szöleşmesi için gerekli evrakları imzalayın maddesi altında rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sözleşmede ne isteyeceğiz?

Sözleşmede yapılacak yerel abone numarası,sözleşme yapacak kişinin nüfus cğzdanı talebi, sözleşme yapıldıığına dair beyanın doldurulması,3.kişi yapacaksa vekaletname gereklidir.Merkezi olması durumda kat maliklerinin yetki verdiği bir karar defteri ve yönetime ait bir vergi numarası gerekmektedir.

İnternet sitemizde yer alan online işlemler sekmesinde neler yapabiliryorsunuz?

Abonelikle ilgili bilgilerinizi güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.Engelle bireyiniz varsa bildirebilirsiniz.Mevcut sözleşmenizi sonlandırabilir, yeni bir adrese sözleşme başlatabilirsiniz.Faturalarınız görüntüleyebilirsiniz.Bunlara ek olarak talep ve şikayetlerinizi bilgirebilirsiniz.”denildi.

Ardından şirket yetkililerin verdikleri bilgilendirmeler devam etti.Vatandaşların soru ve cevaplarıyla devam eden bilgilendirme toplantısı Gelibolu Belediyesi facebook adresinden de canlı yayın olarak verildi.

Seda LİMAN ZENGİN