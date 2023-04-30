GÜNCEL HABERLER 

Ak Parti İlçe Teşkilatı Bolayır’daki
Yağmur ve Şükür Duasına Kastıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Köyü’nde yapılan yağmur ve şükür duasına Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.Sürücü; “Ellerimizi yağmur ve bereket için açtık bugün.
Hemşehrilerimizle hep birlikte dualar ettik.
Allahım üzerimize rahmet yağmurlarını yağdır ve bizi rahmetinden ümit kesen nasipsizlerden eyleme.
Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Saros’da Sahiller Doldu Taştı

buyukzafer 0

EVREŞE KÖY YOLLARI DELİK DEŞİK

buyukzafer 0

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Tarıman “İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.