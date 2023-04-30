Bolayır Köyü’nde yapılan yağmur ve şükür duasına Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.Sürücü; “Ellerimizi yağmur ve bereket için açtık bugün.

Hemşehrilerimizle hep birlikte dualar ettik.

Allahım üzerimize rahmet yağmurlarını yağdır ve bizi rahmetinden ümit kesen nasipsizlerden eyleme.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT