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Gelibolu Belediyesi “Çocuk Şenliği”Programı Gerçekleşti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlamaları ve Gelibolu Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 26 Kasım Atatürk Parkı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli saatler yaşadı.
Özacar, Gelibolu Sanat Derneği eğitmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı programa eşi ile birlikte katılarak miniklerin neşesine ortak oldu.
Programda Gelibolu Sanat Derneği eğitmenleri yüz boyama etkinlikleri, dans gösterileri ve çeşitli çocuk oyunlarıyla çocuklara ve katılımcılara eğlenceli dakikalar geçirtti. Ali GEZER

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