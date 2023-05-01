Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Özacar’ı makamında ziyaret ettii. Özacar; “MilletIttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı Demokrat Parti Genel Başkanı Sn.Gültekin Uysal, halkımıza hitap etmek üzere geldiği programı öncesinde makam ziyaretiyle bizleri onurlandırdı.

Konuğumuzu ve kendisine eşlik eden heyeti Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça ve milet ittifakının temsilcileriyle misafir ettik.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN