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EVREŞESPOR 2-0 MAĞLUP

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale 2. Amatör Lig B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Çanakkale Genç 1915 Spor kulübü kendi sahasında oynadığı müsabaka Evreşespor’u 2-0 mağlup etti.
Çanakkale Gençlik Merkezi sahasında oynanan müsabakanın 27. dakikasında Dursun Bal’ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapayan Çanakkale 1915 Spor Kulübü ikinci devrede Baki Süren ile skoru 2-0 yaparak karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.
Ali GEZER

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