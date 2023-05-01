EVREŞESPOR 2-0 MAĞLUP

Çanakkale 2. Amatör Lig B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Çanakkale Genç 1915 Spor kulübü kendi sahasında oynadığı müsabaka Evreşespor’u 2-0 mağlup etti.

Çanakkale Gençlik Merkezi sahasında oynanan müsabakanın 27. dakikasında Dursun Bal’ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapayan Çanakkale 1915 Spor Kulübü ikinci devrede Baki Süren ile skoru 2-0 yaparak karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Ali GEZER