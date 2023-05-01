23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Satranç Turnuvası Ödül Töreni ile Sona Erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İlçemizde düzenlenen ve 3 gündür süren Satranç Turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

İlçemizin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ile Tekirdağ, Edirne’den 64 oyuncunun katıldığı turnuvanın ödül töreni İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir’in katılımıyla yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın “23 Nisan Ulusal Egemenlik” teması ile yapılan turnuvada emeği geçen ve katılım sağlayan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor; dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyoruz.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN