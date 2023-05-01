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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN 1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Teşkilatı 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü ilçemizdeki Şapka Tekstil firmasına giderek kutladı.
Sürücü; “Fabrikada, tarlada, hastanede, okulda, madende…
Emeğiyle güzelleştiren işçi ve emekçilerimizin günü vesilesiyle ilçemizde Şapka Tekstilde çalışan kadın işçilerimizin gününü kutladık.”ifadelerine yer verdi. Hilal GEZER

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