Ak Parti İlçe Teşkilatı 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü ilçemizdeki Şapka Tekstil firmasına giderek kutladı.
Sürücü; “Fabrikada, tarlada, hastanede, okulda, madende…
Emeğiyle güzelleştiren işçi ve emekçilerimizin günü vesilesiyle ilçemizde Şapka Tekstilde çalışan kadın işçilerimizin gününü kutladık.”ifadelerine yer verdi. Hilal GEZER
AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN 1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMASI
Ak Parti İlçe Teşkilatı 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü ilçemizdeki Şapka Tekstil firmasına giderek kutladı.