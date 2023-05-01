Hava Sıcaklıkları Artıyor..!

İlçemizde önümüzdeki günlerde güneş etkisini gösterecek. Meteorolojik verilere göre ise sıcaklık 20 derece dolaylarında olacak.İlçemizde yaz artık ben geliyorum diyor. 1 Mayıs günü sıcaklık özellikle öğle saatlerinde bir hayli yükselirken, önümüzdeki günlerde ise sıcaklık gündüz ortalama 20 derece dolaylarında seyir edecek.

Öte yandan Çarşamba ve Perşembe günü yağmur beklenirken, onun dışında ilçemizde güneşli ve bulutlu hava etkili olacak. Hilal GEZER