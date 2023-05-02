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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI
CAMİKEBİR MAHALLESİ‘Nİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz akşam ilçemiz Camikebir Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret etti.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Camiikebir Mahallemizdeyiz.
Teşkilatımız ile birlikte Mahallemizi ziyaret ettik.
Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamını ilettik, çaylarımızı içtik, hasbihal ettik.
Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT

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