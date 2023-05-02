Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz akşam ilçemiz Camikebir Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Camiikebir Mahallemizdeyiz.

Teşkilatımız ile birlikte Mahallemizi ziyaret ettik.

Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamını ilettik, çaylarımızı içtik, hasbihal ettik.

Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT