Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz akşam ilçemiz Camikebir Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret etti.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Camiikebir Mahallemizdeyiz.
Teşkilatımız ile birlikte Mahallemizi ziyaret ettik.
Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamını ilettik, çaylarımızı içtik, hasbihal ettik.
Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT
AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI
CAMİKEBİR MAHALLESİ‘Nİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz akşam ilçemiz Camikebir Mahallesi’ndeki vatandaşları ziyaret etti.