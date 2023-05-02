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Merhum Gazeteci Recep Yüzüak için Mevlit Okutuldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23 Mart ‘ta Hakkı’n rahmetine kavuşan gazetemiz imtiyaz sahibi merhum gazeteci – yazar Recep Yüzüak’ın bugün öğlen namazından sonra  ilçemiz Kadı İskele Cami’nde 40 mevlidi okutuldu.
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, merhum Recep Yüzüak ve bütün geçmişleri için dualar edildi.
Ailesi tarafından Recep Yüzüak hayrına camii bahçesinde pilav, ayran ikramı yapıldı.
Merhum Recep Yüzüak’ın 40 mevlidine ailesi ve sevenleri katıldı. Seda LİMAN ZENGİN

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