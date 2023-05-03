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Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nin 2023 yılının ilk Meclis Toplantısı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nin 2023 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.Özacar;• “ Geçmiş çalışma dönemine ait kesin hesaplarla faaliyet raporunu onaylayarak 2023 yılı çalışma raporunu görüşüp tarife ve bütçe değişikliği konularını ele aldık.
Birliğimizin encümen üyeliğine seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.”dedi. Hilal GEZER

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