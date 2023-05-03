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Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin 2023 Yılı İlk Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin 2023 yılı ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı Özacar; “Geçtiğimiz yıla ait kesin hesapların görüşülüp, faaliyet raporumuzun onay aldığı toplantıda tüzük değişlikliğini de değerlendirdik.
Birliğimizin encümen üyeliği ile diğer organlarına seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Ali GEZER

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