Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin 2023 yılı ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı Özacar; “Geçtiğimiz yıla ait kesin hesapların görüşülüp, faaliyet raporumuzun onay aldığı toplantıda tüzük değişlikliğini de değerlendirdik.
Birliğimizin encümen üyeliği ile diğer organlarına seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Ali GEZER
Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin 2023 Yılı İlk Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin 2023 yılı ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı Özacar; “Geçtiğimiz yıla ait kesin hesapların görüşülüp, faaliyet raporumuzun onay aldığı toplantıda tüzük değişlikliğini de değerlendirdik.