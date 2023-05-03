Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilçemizi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda; “04 Mayıs 2023 Perşembe günü beklenene gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin kuzey ve doğu ilçelerinde (Merkez Gelibolu, Lapseki, Gökçeada, Bozcaada, Biga, Yenice, Bayramiç, Eceabat)yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ve GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI METEOROLOJİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilçemizi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.