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KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ve GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI METEOROLOJİK UYARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilçemizi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda; “04 Mayıs 2023 Perşembe günü beklenene gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin kuzey ve doğu ilçelerinde (Merkez Gelibolu, Lapseki, Gökçeada, Bozcaada, Biga, Yenice, Bayramiç, Eceabat)yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT

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