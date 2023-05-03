KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ve GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilçemizi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda; “04 Mayıs 2023 Perşembe günü beklenene gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin kuzey ve doğu ilçelerinde (Merkez Gelibolu, Lapseki, Gökçeada, Bozcaada, Biga, Yenice, Bayramiç, Eceabat)yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT