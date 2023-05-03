MHP İl ve İlçe Teşkilatı geçtiğimiz gün Gelibolu Ziraat Odasını ve Salı Pazarı esnafını ziyaret ettiler.

MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, MHP Çanakkale Milletvekili adayı Hasan Babadağlı, MHP Çanakkale Milletvekili Adayı Sıtkı Keçeci ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Salı Pazarı esnaflarını ve Gelibolu Ziraat Odası ve esnaflarını ziyarette bulundular.Vatandaşın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyen MHP İl ve İlçe Teşkilatı aynı zamanda Salı Pazarında Gelibolu Fen Lisesi’nin açmış olduğu kermeside ziyaret ettiler. Seda LİMAN ZENGİN