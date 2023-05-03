İlçemiz okullarından Namık Kemal Ortaokulu ve 26 Kasım İlkokulu; Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan Avrupa Okul Eğitimi Platformunda(ESEP) yürüttüğü başarılı çalışmalar ile, Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service-CSS ) tarafından 2023-2024 yılı Etwinning Okul Etiketi Ödülüne layık görülmüştür.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder,teşekkürlerimizi sunarız”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN