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NAMIK KEMAL ORTAOKULU ve
26 KASIM İLKOKULU ETWINNING OKUL ETİKETİ ÖDÜLÜ ALDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz okullarından Namık Kemal Ortaokulu ve 26 Kasım İlkokulu; Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan Avrupa Okul Eğitimi Platformunda(ESEP) yürüttüğü başarılı çalışmalar ile, Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service-CSS ) tarafından 2023-2024 yılı Etwinning Okul Etiketi Ödülüne layık görülmüştür.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder,teşekkürlerimizi sunarız”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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