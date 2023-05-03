İlçemiz okullarından Namık Kemal Ortaokulu ve 26 Kasım İlkokulu; Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan Avrupa Okul Eğitimi Platformunda(ESEP) yürüttüğü başarılı çalışmalar ile, Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service-CSS ) tarafından 2023-2024 yılı Etwinning Okul Etiketi Ödülüne layık görülmüştür.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder,teşekkürlerimizi sunarız”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
NAMIK KEMAL ORTAOKULU ve
26 KASIM İLKOKULU ETWINNING OKUL ETİKETİ ÖDÜLÜ ALDI
İlçemiz okullarından Namık Kemal Ortaokulu ve 26 Kasım İlkokulu; Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan Avrupa Okul Eğitimi Platformunda(ESEP) yürüttüğü başarılı çalışmalar ile, Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service-CSS ) tarafından 2023-2024 yılı Etwinning Okul Etiketi Ödülüne layık görülmüştür.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder,teşekkürlerimizi sunarız”dedi.