Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile geçtiğimiz yıl imzalanan ulusal eğitime katkı protokolü ile “ 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak kampanyası “ kapsamında TOBB’un ilçemize yeni bir okul yapması hayata geçiriliyor .

Hatırlanacağı gibi , Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Çetin’in TOBB Başkanlığı nezninde yapmış olduğu çalışmalar ve girişimler neticesinde işbu protokol dahilinde ilçemize de bir okul yapılması geçtiğimiz yıl programa alınmıştı

Suat Lekesiz’in , Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreteri Hüseyin Çakmak’tan aldığı bilgiye göre , bu okulun yapılması için uzun süre uygun bir arazi arandıktan sonra geçtiğimiz günlerde ilçemiz Eğritaş mevkiinde , Milli Eğitime ait bir arazi bu ?okulun tahsisine ayrıldı .

Daha sonra ise altı derslikli bu ana okulunun ihalesi

15.800.000 TL bedelle yapıldı ve ana okulunun yapım süresi de 223 gün olarak belirlendi .

Bu okulun 2023 yılı sonunda bitirilmesi öngörülmektedir.

Gelibolu Düşünce Platformu ;“Gelibolu’yu da TOBB’un okul yaptırılacak 154 ilçe proğramı arasına sokan , Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı B?ülent Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri ile genel sekreteri Hüseyin Çakmak ile

Kendisine ait araziyi , bu ana okulu yapımı için tahsis eden Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdiler. Hilal GEZER .