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4.2 Büyüklüğündeki Deprem Korkuttu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında gerçekleşen deprem, çevre illerde hissedildi.Ege Denizi’nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında  4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50’de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Eceabat ilçesinde 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi. Caner AKŞİT 

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