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Gelibolu Sütlüce Köyü’nde 1.375 m² ve 4.750,85 m2 tarlalar mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sütlüce Köyü’nde 1.375 m2 tarla mahkemeden satılıktır.1.375,13 m2 yüzölçümü 1.925.000,00 TL değerindeki taşınmaza 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İlan tarihi;

Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 – 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 – 13:43
2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 – 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 – 13:43 gibidir.

Yine Sütlüce Köyü’nde  Yüzölçümü : 4.750,85 m2 olan Kıymeti : 1.425.000,00 TL olan taşınmaz satılıktır.

Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 – 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 – 13:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 – 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 – 13:54 gibidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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