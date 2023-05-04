Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Güneyli ve Ocaklı Köyü’ne ziyarette bulundular.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Köylerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyoruz.
Samimiyetleri ve destekleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.
El ele gönül gönüle hep birlikte başaracağız inşallah…”dedi.Ali GEZER
Ak Parti İlçe Teşkilatının Köylere Ziyareti Devam Ediyor
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Güneyli ve Ocaklı Köyü’ne ziyarette bulundular.