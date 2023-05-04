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Ak Parti İlçe Teşkilatının Köylere Ziyareti Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Güneyli ve Ocaklı Köyü’ne ziyarette bulundular.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Köylerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyoruz.
Samimiyetleri ve destekleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.
El ele gönül gönüle hep birlikte başaracağız inşallah…”dedi.Ali GEZER

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