Ak Parti İlçe Teşkilatının Köylere Ziyareti Devam Ediyor

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Güneyli ve Ocaklı Köyü’ne ziyarette bulundular.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Köylerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını iletiyoruz.

Samimiyetleri ve destekleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.

El ele gönül gönüle hep birlikte başaracağız inşallah…”dedi.Ali GEZER