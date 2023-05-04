CHP İlçe Örgütü geçtiğimiz günlerde Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, önceki dönem milletvekili Ahmet Küçük, milletvekili aday adayı Prof. Songül Şentürklü Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ile Koruköy ,Demirtepe ,Bolayır köylerimini ziyaret ettiler.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “13.Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletip tarım politikamız ve emekli vatandaşlarımızın hak ettikleri değerler üzerine sohbet ettik.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN
CHP İLÇE ÖRGÜTÜ VE ÇANAKKALE
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
ŞENTÜRKLÜ’DEN KÖYLERE ZİYARET
CHP İlçe Örgütü geçtiğimiz günlerde Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, önceki dönem milletvekili Ahmet Küçük, milletvekili aday adayı Prof. Songül Şentürklü Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ile Koruköy ,Demirtepe ,Bolayır köylerimini ziyaret ettiler.