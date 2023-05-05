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Kalem Kağıt İşlem Turnuvasında 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri Derece Aldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çan’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kalem Kağıt İşlem Oyunları İl Turnuvasında İlçemizi temsil eden öğrencilerden 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Neva Akgül turnuvada 5. olmuştur.
İlçe Milli Eğtim Müdürü Kadir Aydın; “Turnuvada İlçemizi temsil eden öğrencilerimiz Neva Akgül, Selim Ergüç, Elif Defne Sarıbay’ı gösterdikleri çabalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.”dedi.
Hilal GEZER

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