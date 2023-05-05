Kalem Kağıt İşlem Turnuvasında 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri Derece Aldı

Çan’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kalem Kağıt İşlem Oyunları İl Turnuvasında İlçemizi temsil eden öğrencilerden 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Neva Akgül turnuvada 5. olmuştur.

İlçe Milli Eğtim Müdürü Kadir Aydın; “Turnuvada İlçemizi temsil eden öğrencilerimiz Neva Akgül, Selim Ergüç, Elif Defne Sarıbay’ı gösterdikleri çabalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.”dedi.

Hilal GEZER