Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi Ödül Töreni, 04 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.30’da Merkez Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi Ödül Törenine İl Millî Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Recai Keleş ve Hasan Ergüven, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi Ödül Töreni, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Ferhat Yılmaz’ın konuşmasıyla devam eden tören, Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi kapsamında dereceye giren okul ve eğitim kurumlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi.

İlçemiz okullarından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi kategorisinde İl ikinciliği kazandı. Seda LİMAN ZENGİN