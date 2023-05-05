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ÖZACAR TEKSTİL
ÇALIŞANLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, ilçemizde faaliyetlerini sürdüren Cenka Tekstil ve Gelibolu Şapka Tekstil isimli işletmeleri ziyaret ederek, işyeri yöneticileri ve emekçilerle bir araya geldi.
Tekstil atölyelerini ziyaretinde üretim konusunda yöneticilerden bilgi alarak, emekçilerle sohbet edip mesailerinde kolaylıklar diledi. Seda LİMAN ZENGİN

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