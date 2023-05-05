Chp İlçe yönetimi ve Kadın Kolu başkan yardımcısı Dilber Kartal, Hale Terzier,Tezcan Alaca ile Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz Evreşe pazarında pazar esnafına hayırlı işler dileyerek seçim için nabız yoklaması yaptılar.CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz yaptığı değerlendirmede; “hem pazar esnafı hemde müşterileri dertli. Bu nedenle umudu chp de görüyorlar.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
CHP İLÇE YÖNETİMİ ve CHP İLÇE KADIN KOLU YÖNETİMİ EVREŞE’DEKİ PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Chp İlçe yönetimi ve Kadın Kolu başkan yardımcısı Dilber Kartal, Hale Terzier,Tezcan Alaca ile Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz Evreşe pazarında pazar esnafına hayırlı işler dileyerek seçim için nabız yoklaması yaptılar.CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz yaptığı değerlendirmede; “hem pazar esnafı hemde müşterileri dertli. Bu nedenle umudu chp de görüyorlar.”dedi.