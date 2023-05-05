5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece baharın müjdecisi Hıdırellez’de dilekler tutuldu, dualar edildi.

Gelibolulu vatandaşlar ilçemiz sahillerinde içlerinden geçen dilekleri taş vb. cisimlerle çizerek ya da taşlarla süsleyerek (ev , araba, çocuk vs.) dileklerini dilediler.

Her yıl 5 Mayıs sabahı ve gün içinde Fener altında ya da sahil kenarlarında edilen dualarla birlikte , dileklerde dileniyor. Vatandaşların çoğu ilçemiz Fenraltında bulunarak Çilehane’ye ya da Bayraklı Baba gibi türbelere giderek dualar ediyor, dileklerini diliyorlar. Seda LİMAN ZENGİN