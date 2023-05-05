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HIDIRELLEZDE DİLEKLER
TUTULDU DUALAR EDİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece baharın müjdecisi Hıdırellez’de dilekler tutuldu, dualar edildi.
Gelibolulu vatandaşlar ilçemiz sahillerinde içlerinden geçen dilekleri taş vb. cisimlerle çizerek ya da taşlarla süsleyerek (ev , araba, çocuk vs.) dileklerini dilediler.
Her yıl 5 Mayıs sabahı ve gün içinde Fener altında ya da sahil kenarlarında edilen dualarla birlikte , dileklerde dileniyor. Vatandaşların çoğu ilçemiz Fenraltında bulunarak Çilehane’ye ya da Bayraklı Baba gibi türbelere giderek dualar ediyor, dileklerini diliyorlar. Seda LİMAN ZENGİN

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