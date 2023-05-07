Köylerde Hıdırellez Şenlikleri Yapıldı

Hıdırellez Şenlikleri bu yıl köylerde renkli eğlencelerle kutlandı.İlçemize bağlı Bayırköy,Tayfur Köyü ve Cevizli Köylerinde hıdırellez şenliklere dönüştü.

Köylerdeki vatandaşlar 6 Mayıs Cumartesi günü hıdırellez şenlikleri yaptılar.Türküler, maniler, ateş üzerinden atlama,ip atlama ve yakartop gibi oyunlar oynayarak eğlence düzenlediler.Köylerdeki kadınlar eğlence sonrası ikramlıklar hazırlayarak , servis ettiler.Dilekler dilendi ve dualar okundu.Seda LİMAN ZENGİN