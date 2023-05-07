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Özacar CHP İlçe Teşkilatı ve Millet İttifakıyla Köylere Ziyaretleri Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, CHP İlçe Örgütü ve Millet İttfakıyla birlikte Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı Köyü’ne ziyaretleri sürüyor.
Özacar; “Seçim çalışmalarımız doğrultusunda bölgemizi ilçe örgütümüz ve millet ittifakındaki paydaşlarımızla adım adım gezmeye devam ediyoruz. Çiftçimiz, köylümüz ülkemizin tüm bireyleri gibi mutsuz. Ama güneşli günlere az kaldı.”dedi Caner AKŞİT

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