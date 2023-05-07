Özacar, CHP İlçe Örgütü ve Millet İttfakıyla birlikte Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı Köyü’ne ziyaretleri sürüyor.
Özacar; “Seçim çalışmalarımız doğrultusunda bölgemizi ilçe örgütümüz ve millet ittifakındaki paydaşlarımızla adım adım gezmeye devam ediyoruz. Çiftçimiz, köylümüz ülkemizin tüm bireyleri gibi mutsuz. Ama güneşli günlere az kaldı.”dedi Caner AKŞİT
Özacar CHP İlçe Teşkilatı ve Millet İttifakıyla Köylere Ziyaretleri Devam Ediyor
Özacar, CHP İlçe Örgütü ve Millet İttfakıyla birlikte Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı Köyü’ne ziyaretleri sürüyor.