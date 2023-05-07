Özacar CHP İlçe Teşkilatı ve Millet İttifakıyla Köylere Ziyaretleri Devam Ediyor

Özacar, CHP İlçe Örgütü ve Millet İttfakıyla birlikte Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı Köyü’ne ziyaretleri sürüyor.

Özacar; “Seçim çalışmalarımız doğrultusunda bölgemizi ilçe örgütümüz ve millet ittifakındaki paydaşlarımızla adım adım gezmeye devam ediyoruz. Çiftçimiz, köylümüz ülkemizin tüm bireyleri gibi mutsuz. Ama güneşli günlere az kaldı.”dedi Caner AKŞİT