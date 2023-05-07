Okul Sporları Okçuluk İl Finalleri Gelibolu’da Yapıldı

İlçemizde yenilenen ve modernize edilen Mehmetçik Stadyumunda yapılan Şampiyonaya Çanakkale Merkez ile Biga ve Çan ilçelerinden sporcular katıldılar.

Gün boyunca süren atışlar sonucunda ödül töreni yapıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Özdemir , antrenörler, veliler ve öğrenciler katıldılar.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Okçuluk İl Şampiyonasının birçok kategorisinde dereceler alan ve İlimizi Bölge finallerinde temsil edecek öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.”dedi.

Derece Alan Kategoriler ve Öğrenciler

KLASİK YAY MİNİK KIZLAR

1-NİSANUR YILDIRIM – GELİBOLU GAZİSÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU

2- MİHRİNİSA KOCAMAN – ÇAN MURAT KÖSE İLKOKULU

3-SENA BAL – ÇANAKKALE ATATÜRK İLKOKULU

4-İDİL MELEK ÇEVİK – GELİBOLU 26 KASIM İLKOKULU

KLASİK YAY KÜÇÜK ERKEKLER

1- ALİ KAHVECİ – ÇAN 23 EYLÜL ORTAOKULU

2- MERT SEZER – GELİBOLU 100. YIL BARIŞ ORTAOKULU

3- BATU ŞENSOY – MERKEZ HÜSEYİN AKİF TRZİOĞLU ORTAOKULU

4- EFEHAN ÇAN – ÇAN 23 EYLÜL ORTAOKULU

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEKLER

1- EYMEN YEŞİLYURT – GELİBOLU 100. YIL BARIŞ ORTAOKULU

2- ALİ YİĞİT AY – GELİBOLU 100. YIL BARIŞ ORTAOKULU

3- BİLGEHAN GÜNERİ – MERKEZ ATATÜRK ORTAKULU

MAKARALI YAY GENÇ KIZLAR

1- YILDIZ DURU ÖKTEN – GELİBOLU FEN LİSESİ

2-TUANA RÜYA YILMAZ – GELİBOU ANADOLU LİSESİ

3- ARMAĞAN SEPETÇİ – GELİBOLU ANADOLU LİSESİ

4- ÖZGÜ ÖZACAR – GELİBOLU FEN LİSESİ

MAKARALI YAY GENÇ ERKEKLER

1- EREN KIRCA – GELİBOLU ANADOLU LİSESİ

2- NOYAN ÇERÇİ – ÖZEL GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ

3- ALİ KEMAL CANDAN – MERKEZ ÇANAKKALE ANADOLU LİSESİ

4- KAAN GÜNGÖR – GELİBOLU ANADOLU LİSESİ

Seda LİMAN ZENGİN