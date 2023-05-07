Ak Parti İlçe Teşkilatında 14 Mayıs Seçimleri SKM Eğitimleri Yapıldı

Ak Parti İlçe Teşkilatı 14 Mayıs seçimleri SKM Eğitimlerini yaptı.Verilen bilgide; “ Ak Parti Gelibolu SKM’nin sandık kurulu, müşahit ve okul sorumlularına yönelik eğitim programı, seçim sürecinin sağlıklı işleyişine katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Bu eğitimler sayesinde görev alacak olan kişiler, seçim sürecinin teknik detayları hakkında bilgi sahibi olacak ve seçimlerin daha adil ve şeffaf bir şekilde geçmesine yardımcı olabileceklerdir.

Bu tür eğitim programları, demokrasinin temel prensiplerinden biri olan seçim sürecinin sağlıklı işleyişini sağlamak için son derece önemlidir.”ifadelerine yer verdildi.

Ali GEZER