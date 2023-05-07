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Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy ve
Tayfur Köyü’ndeki Hıdırellez Şenliklerine Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy ve Tayfur Köylerinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katıldılar.Hıdırellez Şenlikleri ilçemizde ve pek çok köyde eğlencelerle kutlandı.

Tayfur Köyü ve Bayırköy’de yaşayan vatandaşlar Hıdırellez Şenliklerinde gönüllerinde eğlenip, maniler, türküler söylediler.Ağaçlara dileklerini dileyip, dualar ettiler.Ak Parti İlçe Teşkilatı da bu şenliklere katılıp, eğlencelere eşlik ettiler.Baharın müjdecisi Hıdırellez’de tutulan dileklerin ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundular.
Seda LİMAN ZENGİN 

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