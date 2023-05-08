ALEADDİN MAHALLESİ HIDIRELLEZİ COŞKUYLA KUTLADI

İlçemiz Alaeddin mahallesi Muhtarı Gülnur Kargöz Turan ve Aleaddin Mahallesi sakinleri hıdrellezi birlik beraberlik içinde coşkuylakutladı.

Alaeddin mahallesi Muhtarı Gülnur Kargöz Turan ; “Bizi bu günümüzde yanlız bırakmayan, değerli mahalle halkımıza, ve misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bu gecede bizden yardımlarını esirgemeyen Gelibolu Sanayi ve ticaret odası, genel sekreteri sayın Hüseyin Çakmak kardeşime, sayın İbrahim Kızılkurt ve Sayın Mehmet Demirci ve Bolayır muhtarımız Adnan Can a çok teşekkür ederim.Bilirimki onlar her zaman benim yanımdalar. İyiki varlar, iyiki varsınız. Güzel olan Herşey birlik ve beraberlik içinde olur.”ifadelerine yer verdi.Aleaddin Mahallesi’nin Hıdırellez Şenliklerine Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın eşi Birhan Özacar ve CHP Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Seda LİMAN ZENGİN