GÜNCEL HABERLER 

Davutoğlu; “Teşekkürler Çanakkale”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale’ye geldi. Siyasi partilerin genel başkanları Çanakkale’ye geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Çanakkale’deydi. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş’ta Çanakkale’ye gelmişlerdi.
Şimdi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çanakkale’ye geldi. Davutoğlu’nun Çanakkale’de adresi Merkez ilçe olmadı, şehrin doğu bölgeleri oldu. Yenice ve Çan programlarını gerçekleştiren Davutoğlu, Çan’da ilgi ile karşılandı. Gerçekleşen programa CHP Milletvekili Adayları da katılım gösterdi. Davutoğlu, ilgi karşısında “Teşekkürler Çanakkale, teşekkürler Çan” paylaşımında bulundu. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

KAYMAKAM BEKİR ABACI NİLÜFER DONDURULMUŞ GIDA ÜRETİM VE DEPO TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

ÖZACAR’DAN KURBAN KESİM MERKEZİNE ZİYARET

buyukzafer 0

Özacar Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.