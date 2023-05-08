Davutoğlu; “Teşekkürler Çanakkale”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale’ye geldi. Siyasi partilerin genel başkanları Çanakkale’ye geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Çanakkale’deydi. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş’ta Çanakkale’ye gelmişlerdi.

Şimdi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çanakkale’ye geldi. Davutoğlu’nun Çanakkale’de adresi Merkez ilçe olmadı, şehrin doğu bölgeleri oldu. Yenice ve Çan programlarını gerçekleştiren Davutoğlu, Çan’da ilgi ile karşılandı. Gerçekleşen programa CHP Milletvekili Adayları da katılım gösterdi. Davutoğlu, ilgi karşısında “Teşekkürler Çanakkale, teşekkürler Çan” paylaşımında bulundu. Haber Merkezi