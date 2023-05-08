Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Evreşe’deki kahvelere ziyaret gerçekleştirdiler.

Sürücü ; “Hemşehrilerimiz ile çaylar eşliğinde sohbet ederek, Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını ilettik.

Gönülden gönüle dokunmaya ,gülen yüzlere ortak olmaya her anı birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.”dedi. Ali GEZER