Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Evreşe’deki kahvelere ziyaret gerçekleştirdiler.
Sürücü ; “Hemşehrilerimiz ile çaylar eşliğinde sohbet ederek, Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını ilettik.
Gönülden gönüle dokunmaya ,gülen yüzlere ortak olmaya her anı birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.”dedi. Ali GEZER
Evreşe Belediye Başkanı Soyuak ve
Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Evreşe’deki
Kahvelere Ziyaret
Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Evreşe’deki kahvelere ziyaret gerçekleştirdiler.