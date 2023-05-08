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Evreşe Belediye Başkanı Soyuak ve
Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Evreşe’deki
Kahvelere Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Evreşe’deki kahvelere ziyaret gerçekleştirdiler.
Sürücü ; “Hemşehrilerimiz ile çaylar eşliğinde sohbet ederek, Cumhurbaşkanımız ve Vekillerimizin selamlarını ilettik.
Gönülden gönüle dokunmaya ,gülen yüzlere ortak olmaya her anı birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.”dedi. Ali GEZER

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