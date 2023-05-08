Gelibolu Belediyesi emlak, çevre ve temizlik vergisinde yapılandırmada son gün 31 Mayıs duyurusunda bulundu.Yapılan duyuruda; “7440 sayılı kanun kapsamında vatandaşlarımızın Belediyemize olan 2022 yılı öncesindeki borçlarını yapılandırması için başvurular devam ediyor.”açıklaması yapıldı
Seda LİMAN ZENGİN
YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 MAYIS..!
Gelibolu Belediyesi emlak, çevre ve temizlik vergisinde yapılandırmada son gün 31 Mayıs duyurusunda bulundu.Yapılan duyuruda; “7440 sayılı kanun kapsamında vatandaşlarımızın Belediyemize olan 2022 yılı öncesindeki borçlarını yapılandırması için başvurular devam ediyor.”açıklaması yapıldı