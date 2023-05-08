YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 MAYIS..!

Gelibolu Belediyesi emlak, çevre ve temizlik vergisinde yapılandırmada son gün 31 Mayıs duyurusunda bulundu.Yapılan duyuruda; “7440 sayılı kanun kapsamında vatandaşlarımızın Belediyemize olan 2022 yılı öncesindeki borçlarını yapılandırması için başvurular devam ediyor.”açıklaması yapıldı

Seda LİMAN ZENGİN