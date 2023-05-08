Akşener Çanakkale’ye geliyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çanakkale’ye gelecek. Akşener, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleri farklı bölgelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çanakkale’ye gelirken, Biga-Çan-Yenice bölgesinde programlarda bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise 10 Mayıs’ta Çanakkale’ye gelecek. Akşener, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan programda Çanakkaleliler ile buluşacak. Buluşmanın saati ise 13.00 olarak duyuruldu.