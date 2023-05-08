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ÖZACAR ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN ÇOKAL ve YÜLÜCE KÖYLERİNE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çokal ve Yenice Köylerine ziyarette bulundu.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ; “Çokal ve Yülüce Köyü
İlçe Başkanımız, Kavakköy Belediye Başkanımız ve parti yöneticilerimizle saha çalışmalarını sürdürüp, hemşehrilerimizle kucaklaştık.
Az kaldı! Milletimizin iradesiyle huzur ve refah içinde yaşayacağımız yeni bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız…”açıklamalarında bulundu. Hilal GEZER

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