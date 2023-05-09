Okul Sporları Bisiklet Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Çanakkale’de yapıldı.
İlçemizi temsilen katılan öğrenciler tüm kategorilerde dereceler kazanarak .•Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazandılar
Verilen bilgide• “Gelibolumuz adına yarışan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor; dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, Bölge Finallerinde başarılar diliyoruz.
Müsabakalarda dereceye girenler şu şekilde yer aldı;
Minik Kızlar:
İl 1’ciliği: Mira Nur HATİBOĞLU Piri Reis İlkokulu
Minik Erkekler:
İl 1’ciliği: Tuna ÜRETİR 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Küçük Kızlar:
İl 1’ciliği: Rana ÇALIŞKAN 100.Yıl Barış Ortaokulu
İl 2’nciliği: Masal ZEYNEP Namık Kemal Ortaokulu
İl 3’üncülüğü: Hanife BEYAZ 100.Yıl Barış Ortaokulu
Yıldız Kızlar:
İl 1’ciliği: Yağmur Ecrin ÇOLAKOĞLU 100.Yıl Barış Ortaokulu
Genç Kızlar:
İl 1’ciliği: Azra ÇALIŞKAN Gelibolu Anadolu Lisesi
İl 2’nciliği: Şimal TÜRKER Gelibolu Anadolu Lisesi.” Caner AKŞİT
Okul Sporları Bisiklet Minikler-Yıldızlar-Gençler’den İl Birinciliği
Okul Sporları Bisiklet Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Çanakkale’de yapıldı.