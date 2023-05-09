Okul Sporları Bisiklet Minikler-Yıldızlar-Gençler’den İl Birinciliği

Okul Sporları Bisiklet Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Çanakkale’de yapıldı.

İlçemizi temsilen katılan öğrenciler tüm kategorilerde dereceler kazanarak .•Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazandılar

Verilen bilgide• “Gelibolumuz adına yarışan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor; dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, Bölge Finallerinde başarılar diliyoruz.

Müsabakalarda dereceye girenler şu şekilde yer aldı;

Minik Kızlar:

İl 1’ciliği: Mira Nur HATİBOĞLU Piri Reis İlkokulu

Minik Erkekler:

İl 1’ciliği: Tuna ÜRETİR 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Küçük Kızlar:

İl 1’ciliği: Rana ÇALIŞKAN 100.Yıl Barış Ortaokulu

İl 2’nciliği: Masal ZEYNEP Namık Kemal Ortaokulu

İl 3’üncülüğü: Hanife BEYAZ 100.Yıl Barış Ortaokulu

Yıldız Kızlar:

İl 1’ciliği: Yağmur Ecrin ÇOLAKOĞLU 100.Yıl Barış Ortaokulu

Genç Kızlar:

İl 1’ciliği: Azra ÇALIŞKAN Gelibolu Anadolu Lisesi

İl 2’nciliği: Şimal TÜRKER Gelibolu Anadolu Lisesi.” Caner AKŞİT