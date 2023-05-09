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GELİBOLU GÖKBÜET BARAJI ve GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TİS’LE SÖZLEŞME İMZALADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen ve Özacar’ın başkanı olduğu Gelibolu Gökbüet Barajı ile Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nde sözleşmeli olarak çalışan 8 personeller için KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın ile TİS görüşmelerini tamamladı.
Özacar 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak imzalanan sözleşmenin personellerine iyi bir başlangıç ve hayırlı olmasını diledi.Seda LİMAN ZENGİN

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