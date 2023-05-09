7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen ve Özacar’ın başkanı olduğu Gelibolu Gökbüet Barajı ile Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nde sözleşmeli olarak çalışan 8 personeller için KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın ile TİS görüşmelerini tamamladı.
Özacar 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak imzalanan sözleşmenin personellerine iyi bir başlangıç ve hayırlı olmasını diledi.Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU GÖKBÜET BARAJI ve GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TİS’LE SÖZLEŞME İMZALADI
7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen ve Özacar’ın başkanı olduğu Gelibolu Gökbüet Barajı ile Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’nde sözleşmeli olarak çalışan 8 personeller için KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın ile TİS görüşmelerini tamamladı.