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Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Toksöz Ailesi’ne Geçmiş Olsun Ziyareti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü YönetimKurulu Üyeleri geçtiğimiz günlerde evlerinin çatısından düşerek yoğun bakıma kaldırılan tedavisinin ardından taburcu olarak evine gelen Necati Toksöz’ün oğlu Sıraç Toksöz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular..
Sürücü; “Toksöz ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, küçük kardeşimizinde koştuğu oynadığı günleri biran önce görmek dileğiyle dualar ediyoruz.”dedi. Ali GEZER

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